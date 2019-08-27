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 НАБУ возобновило расследование дела "Приватбанка" по заявлению депутатов Коломойского

Государственный "Приватбанк" 26 июля этого года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса, получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно полученному постановлению суда, основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 годах от народных депутатов Верховной Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которых связывают с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

"Производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года", – отметили в "Приватбанке".

В финучреждении также обратили внимание, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов".

В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, что "Приватбанк" якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется. Одновременно "Приватбанк" был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как вынесенное постановление обжалованию не подлежит.

"ПриватБанк выполняет решение суда и готов предоставить следствию все затребованные документы. В то же время банк обращается к руководству НАБУ с просьбой объективно и беспристрастно исследовать реальные причины и обстоятельства этого дела", – подчеркнули в финучреждении.

Банк также призывает руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где банк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд.

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Как сообщалось, ранее Игорь Коломойский пытался с помощью судебных решений запретить выполнять условия договоров с украинскими и международными компаниями, привлеченными к финансовому расследованию деятельности бывших совладельцев "Приватбанка". Речь идет о запрете для НБУ, Минфина, "Приватбанка" и их консультантов (Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, ООО "Астерс Консалт", ООО "Астерс", ООО "АликсПартнерз (Украина)") выполнять условия любых договоров, которые прямо или косвенно касаются интересов олигарха.

Напомним, "Приватбанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все - Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все - Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "Приватбанка", посчитав, что он был подан против указанных британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. При этом судья согласился с наличием у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов.

"Приватбанк" 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. решения ожидается не ранее октября этого года.

Кроме того, с весны 2019 года Коломойский получил ряд решений в свою пользу в украинских судах по делам, связанным с национализацией "Приватбанка".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144853
 
 
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