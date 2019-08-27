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 Рост капитальных инвестиций за полгода замедлился до 12,3%, – Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-июне 2019 года выросли на 12,3%, тогда как в первом квартале 2019 года – на 17,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2018 году выросли на 16,4%, по итогам девяти месяцев – на 19,9%, первого полугодия минувшего года – на 26,5%.

Согласно данным Госстата, после роста инвестиций в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в первом квартале на 2,1% по итогам полугодия было зафиксировано их снижение на 8,6%.

В оптовой и розничной торговле рост замедлился с 18,9% до 6,3%, на транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – с 20,8% до 4,7%, тогда как в промышленности – всего с 32% до 30,8%, а в строительстве было зафиксировано ускорение с 3,4% до 5%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144851
 
 
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