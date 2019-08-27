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 Запасы угля на складах тепловых электростанций за неделю упали еще на 6%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за неделю снизились еще на 5,8% (на 44 тыс. тонн) и по состоянию на утро вторника составляют 709,4 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, в частности, запасы угля антрацитовой группы составляют 262,9 тыс. тонн (+0,04% к 19 августа 2019 года), газовой - 446,5 тыс. тонн (-9%).

Текущий уровень запасов в 2,1 раза меньше прошлогодних (1 млн 511,4 тыс. тонн). В т.ч. запасы антрацита на 8,9% больше, чем годом ранее (241,5 тыс. тонн), тогда как газовой группы – ниже в 2,8 раза (1 млн 269,9 тыс. тонн).

Кроме того, запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 27 августа 2019 года составляют 142,9 тыс. тонн, что на 13,2% меньше, чем на 19 августа 2019 года, и в 2,3 раза меньше прошлогодних (329,3 тыс. тонн).

Как сообщалось, по состоянию на 19 августа запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины составлялит 753,4 тыс. тонн, что на 46% (639,2 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

Потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144843
 
 
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похоже на "врот,тердам". веерные отключения и холодные батареи.
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