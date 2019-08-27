 Банки снизили ставки по депозитам в валюте

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Максимально средняя ставка снизилась для вкладов в гривне сроком менее месяца (на 0,67 п.п. – до 9,83% годовых). Менее значимо подешевели депозиты на период от 6 до 12 месяцев – на 0,58 п.п. до 14,11% годовых.

Упали в цене и бессрочные сбережения в национальной валюте (на 0,41 п.п., до 7,82% годовых). Депозиты на период от 3 до 6 месяцев потеряли 0,17 п.п. и предлагают 13,91% годовых. Также снизилась доходность вкладов на срок от месяца до трех (на 0,01 п.п., до 12,0% годовых). В то же время сбережения сроком от полугода до года набрали 0,84 п.п. и предлагают 14,71% годовых.

Долларовые сбережения подешевели для периодов от полугода до года (на 0,56 п.п., до 2,31% годовых). Бессрочные сбережения сбросили 0,04 п.п. и предлагают 0,59% годовых. Стоимость депозитов на срок от месяца до трех опустилась на 0,03 п.п. и составляет 1,16% годовых.

В то же время подорожали депозиты в долларе США периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,66 п.п. – до 2,92% годовых. Вклады на период свыше года выросли в цене на 0,03 п.п. – до 2,90% годовых. Депозиты периодом до месяца не претерпели изменений, их средняя ставка составляет 1,21% годовых.

Сбережения в евро снизили доходность для сроков от полугода до года (на 0,43 п.п., до 1,63% годовых). Вклады периодом свыше года опустили ставку на 0,15 п.п. – до 2,09% годовых. Стоимость депозитов на срок от месяца до 3 снизилась на 0,08 п.п. и составляет 1,09% годовых.

Выросли в цене вклады в европейской валюте на период от 3 до 6 месяцев (на 0,69 п.п. до 2,28% годовых). Бессрочные сбережения подорожали на 0,05 п.п. и предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца по-прежнему предлагают 0,87% годовых.