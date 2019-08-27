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 Расходы "Укравтодора" на обслуживание долгов вырастут до 9 миллиардов в год, – Новак

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2020-2022 годах ежегодно выплачивать в рамках обслуживания долга по привлеченным кредитам около 9 млрд грн.

Об этом исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Затем выплаты будут уменьшаться. Конечно, если мы возьмем следующую кредитную линию, эти расчеты в определенной степени изменятся. Но они в любом случае будут на лучших условиях, чем предыдущие, это я могу гарантировать", – сказал глава госагентства.

При этом Новак отметил, что "Укравтодор" ежегодно погашает долги с 2010 года. В 2019 году выплаты по кредитам составили 8,5 млрд грн при бюджете Госагентства в 33 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144834
 
 
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