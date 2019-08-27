 Пинчук попросил Генпрокуратуру перенести его допрос в деле бухгалтерии Партии регионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Пинчук не явился на допрос в указанное в повестке время – в 11:00 вторника, 27 августа.

В то же время, позже в Генпрокуратуре заявили, что бизнесмен попросил перенести дату допроса.

"Нашим вторым следственным отделом он (Пинчук) вызывался на допрос... Он официально обратился с письмом к следователю с просьбой перенести допрос. Он выразил готовность прибыть на допрос, готовность дать показания, но попросил перенести в связи с подготовкой его участия в мероприятиях "Ялтинской европейской стратегии". Во-вторых, он пребывает за пределами Украины", - сказал журналистам начальник второго следственного отдела управления специальных расследований Генпрокуратуры Андрей Радионов.

Однако в Генпрокуратуре не сообщили дату допроса – она будет определена позже.