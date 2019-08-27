 В Украине могут ввести плату для грузовиков за проезд по дорогам

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении - ИФ), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.

Он считает, что введение сбора будет являться серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - сказал и.о. главы ведомства.

По словам Новака, объемы разрушения автодорог за счет перегруженного транспорта - огромны.

"Проблема с перегруженными фурами в Украине очень, очень большая", - считает он.

Как сообщалось, "Укравтодор" ожидает принятие Радой нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года.

Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.

"Укравтодор" в октябре запустит первые 6 пунктов WiM на подъездах к Киеву, всего в планах установить до 100 таких пунктов.