[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.93 27.6
 Транспорт
  131  0
Все про:соль (37) Укравтодор (316)

 "Укравтодор" закупит на зиму 200 тысяч тонн соли

Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено в 2019 году закупить около 200 тыс. тонн соли для подготовки дорог к зиме, сообщил исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы уже готовимся (к зиме), провели первые совещания по этому поводу. Контролируем уровень закупки соли - пока заготовили 41 тыс. тонн. Всего в этом году планируем закупить к зиме около 200 тыс. тонн соли. Этого будет достаточно, чтобы пережить зиму без каких-либо проблем", - сказал он.

Новак отметил, что на этой неделе должна состояться встреча "Укравтодора" с ГП "Артемсоль", в ходе которой планируется "решить ряд проблемных вопросов".

Кроме того, глава агентства добавил, что к настоящему времени "Укравтодор" уже подготовил к зиме более 2,7 тыс. единиц техники и механизмов.

"Для временной стоянки транспортных средств в период непогоды планируем использовать более 800 площадок в полосах отвода дорог, возле и на объектах дорожного сервиса. Кроме изложенного, на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения будет установлено более 7 тыс. погонных метров пассивных средств борьбы со снегом", - сказал он.

Полный комплекс мероприятий по подготовке дорожного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года, по словам Новака, "Укравтодор" планирует завершить до 1 ноября 2019 года.

"Артемсоль" - одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран мира.

"Артемсоль" в 2018 году увеличила производство соли на 22,4%, до 2,1 млн тонн. Доля экспорта составила свыше 45% – 952 тыс. тонн (+25% к 2017 году).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144822
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Крым крымские татары Нацполиция Россия США Укравтодор
 
 
 
 
 
 вверх