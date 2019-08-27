[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.93 27.6
 Власть, Аграрный рынок
  3216  2
Все про:Всемирный Банк (270) Зеленский (252) земельная реформа (48)

 Зеленский подтвердил планы по отмене моратория на продажу земли, – Всемирный банк

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Девидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу, завершить процесс анбандлинга "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость Национального банка.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мер роста, которые я буду упоминать на встречах с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка", – написал Малпасс в своем блоге для FT по итогам встречи с Зеленским.

По мнению Малпасса, для привлечения инвестиций в Украину нужно ликвидировать монополии в пользу рыночной конкуренции и укрепить верховенство права.

"Капитал должен быть направлен в наиболее продуктивные предприятия, а не влиятельным привилегированным кругам и олигархам", – отметил он.

Малпасс также подчеркнул важность проведения земельной реформы.

"В стране самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность с гектара - это лишь небольшая часть урожая во Франции и Германии. При этом один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% внутреннего производства нескольких видов минеральных удобрений", – написал Малпасс.

Как сообщалось, президент группы ВБ Малпасс 22-23 августа впервые посетил Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял эту должность.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144818
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно. Уже давно необходимо продавать землю тем, кто сможет ее обработать и получить продукцию и доход.
 показать весь комментарий
 
а как же референдумы по всем важным вопросам нашего государства?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Крым крымские татары Нацполиция Россия США Укравтодор
 
 
 
 
 
 вверх