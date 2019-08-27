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 Минобороны отменило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива

Министерство обороны Украины отменило "в связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок" тендер на закупку авиационного топлива.

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Тендер был объявлен 27 июня с ожидаемой ценой 27 300 грн./т. 29 июля на участие в конкурсе подали заявки девять компаний: "Нафтотрейд-Капитал" (WOG), "ОККО Контракт", "ТД Сокар Украина", "Торум" (Трейд Коммодити") и "Газтрим" (Unimex), ПАО "Укртатнафта", "Глуско Украина", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Люкс Краина".

Из всех участников к аукционам допущены были только двое — "ТД Сокар Украина" и "ОККО Контракт". Дисквалифицированные участники подали более 15 жалоб в АМКУ. Однако по существу их еще не рассматривали.

По состоянию на утро 27 августа новый тендер МОУ по закупке керосина объявлен не был.

В 2018 г. Минобороны закупило 57,28 тыс. т авиационного керосина. Крупнейшим поставщиком стала группа ОККО с объемом 21,12 тыс. т. Входящее в группу "Трейд Коммодити" ООО "Торум" подписало договоров на 16,21 тыс. т, Socar — 13,05 тыс. т, WOG — 6,9 тыс. т.

В 2018 г. производство РТ на Кременчугском НПЗ "Укртатнафты" составило 225 тыс. т (+22% к 2017 г.). Основной объем топлива отгружается в аэропорт Борисполь для нужд авиационного бизнеса группы "Приват".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144813
 
 
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