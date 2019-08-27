[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.93 27.6
 Макроэкономика
  968  1
Все про:трудовая миграция (174) Чехия (74) заробитчане (99)

 Чехия удвоила квоты по приему рабочих из Украины

Правительство Чехии утвердило квоты по приему иностранных работников для отдельных стран, сообщает чешское информационное агентство Ceske Noviny.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Теперь Чехия готова принимать 40 тысяч рабочих из Украины в год, вместо 19,6 тысяч как было ранее.

Из Сербии и Черногории на работу могут принять 2 тысячи человек. Из Молдавии, Филиппин и Монголии – по 1 тысяче человек, из Индии и Казахстана –600 и 300 человек соответственно.

Такая заинтересованность чешских работодателей к украинцам связана, прежде всего, с языковой и культурной близостью граждан, что и вызвало увеличение квоты в несколько раз, пояснили в МВД Чехии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144801
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
40000? хіба для одного міста, роботи там валом, там і 400000 найдуть, німці з нового року відкриють границю для роботи, полякі як зробили з документами для наших, супер.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Крым крымские татары Нацполиция Россия США Укравтодор
 
 
 
 
 
 вверх