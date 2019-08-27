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Все про:Газ (3672) газохранилище (285)

 Украина увеличила запасы в газохранилищах до 17,8 миллиарда кубометров

Украина с 4 апреля по 25 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) немногим более чем вдвое (на 9,05 млрд куб. м) – до 17,8 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, этот объем превышает показатель запасов 25 августа 2018 года на 25%, 25 августа 2017 года – на 22,6%.

Хранилища страны 1-25 августа пополнились на 1,94 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,8 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне – 71,9 млн куб. м/сутки, в мае – 62,9 млн куб. м/сутки.

ПХГ Украины, в частности, 25 августа этого года пополнились на 79,98 млн куб. м при импорте 64,64 млн куб. м и внутренней добыче 55,09 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144787
 
 
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А скільки з них належать Нафтогазу і в разі нестачі необхідної продуктивності чий газ буде підніматись в першу чергу?
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Украина может увеличить добычу собственного газа и надо делать это быстрее! И нужно также переходить на новые технологии мировые обогрева домов - это на водороде! в ЕС и в развитых странах уже это делают и это помогает отказаться от российских ресурсов! И в Германии уже поезда даже на водороде делают! И еще корабли на водороде сейчас испытывают! Это технология будущего и эта технология так перспективна еще потому что это экологически безопасно и без грязных выхлопов!
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1. Водень надзвичайно леткий, його зберігати дорожче ніж природний газ
2. Найдешевший спосіб отримання водню - з природного газу
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