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 Умер экс-глава Volkswagen и внук основателя Porsche

Бывший председатель наблюдательного совета Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild. Информацию о его смерти подтвердила жена Урсула Пиех, ее обращение опубликовала газета Handelsblatt.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Пиех "неожиданно" умер 25 августа, рассказала его жена. По информации Bild, ему стало плохо в ресторане. Его отвезли в больницу в Розенхайме, где он умер.

Фердинанд Пьех подал в отставку со всех постов в Volkswagen

Пиех — внук основателя Porsche Фердинанда Порше. В 1993 г. он возглавил Volkswagen и превратил компанию, столкнувшуюся в начале 1990-х с проблемами, в глобального игрока, владеющего дюжиной разноплановых марок – от мотоциклов Ducati до грузовиков Scania и от бюджетных Skoda до суперкаров Bugatti.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144775
 
 
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