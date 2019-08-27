 В США компанию Johnson & Johnson обязали выплатить $572 миллионов по делу об опиоидах

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиодному кризису в Оклахоме. Johnson & Johnson заявила, что будет обжаловать решение суда.

"Janssen (фармацевтическая компания, которой владеет J&J) не вызывала опиоидный кризис в Оклахоме, и ни факты, ни законы не поддерживают этот вывод", — заявил исполнительный вице-президент Johnson & Johnson Майкл Уллманн.

В заявлении, поданном ранее в этом месяце, штат просил взыскать с компании $17,2 млрд за распространение в Оклахоме опиоидов. В нем утверждалось, что фармацевтическая компания создала кризис, который убил более 6 тыс. жителей штата. Johnson & Johnson называла утверждения властей необоснованными, отмечая, что обвинения основаны на "радикальных теориях". Компания отмечала, что штат никак не объяснил, как Janssen Pharmaceuticals способствовала кризису опиоидов.

Как отмечает телеканал, ранее Оклахома добилась выплат от Purdue Pharma ($270 млн) и Teva Pharmaceuticals ($85 млн).