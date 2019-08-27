[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.92 27.54
 Макроэкономика
  36  0
Материалы по теме:
Все про:нефть (2424) Brent (1045)

 Цены на нефть растут на ослаблении торговых опасений

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне ослабления опасений за перспективы торговой войны между США и КНР в свете последних заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 7:45 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55%, до 58,44 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 53,97 доллара за баррель.

Участники торгов отыгрывают сделанные в понедельник заявления Трампа о возможности введения отсрочки на повышение пошлин на товары из Китая. Кроме того, по словам Трампа, Китай связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Данные комментарии способствуют ослаблению напряженности на рынках, которая усилилась в пятницу из-за эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

В то же время ряд экспертов настроены скептично в отношении последних комментариев американской стороны. Так, стратег McKenna Macro Грег Маккенна, мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что пока не будет уверенности в достижении торговой договоренности между США и КНР, замедление роста мировой экономики будет продолжаться, а "прибыль компаний по всему миру будет находиться под давлением".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144769
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
G7 ВР Донбасс Крым Нацполиция нормандская четверка Операция Объединенных сил Россия США
 
 
 
 
 
 вверх