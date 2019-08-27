 Цены на нефть растут на ослаблении торговых опасений

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 7:45 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55%, до 58,44 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 53,97 доллара за баррель.

Участники торгов отыгрывают сделанные в понедельник заявления Трампа о возможности введения отсрочки на повышение пошлин на товары из Китая. Кроме того, по словам Трампа, Китай связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Данные комментарии способствуют ослаблению напряженности на рынках, которая усилилась в пятницу из-за эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

В то же время ряд экспертов настроены скептично в отношении последних комментариев американской стороны. Так, стратег McKenna Macro Грег Маккенна, мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что пока не будет уверенности в достижении торговой договоренности между США и КНР, замедление роста мировой экономики будет продолжаться, а "прибыль компаний по всему миру будет находиться под давлением".