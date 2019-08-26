 За неделю цены на огурцы в Украине выросли на 29%

Об этом со ссылкой на проект EastFruit сообщает БизнесЦензор.

Так, только с начала недели цена на тепличный огурец в Украине выросла в среднем на 29%, и сегодня комбинаты предлагают к продаже эту продукцию по цене 12-15 грн/кг ($0,48-0,60/кг). При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на столь стремительное удорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается весьма высоким.

Рост цен, по словам участников рынка, по-прежнему был связан с сезонной нехваткой предложения, хотя, в некоторых хозяйствах уже приступили к уборке огурца второго севооборота. Кроме того, накануне праздничных выходных заметно выросла активность покупателей, что также способствовало удорожанию данной продукции.

Удорожанию тепличных огурцов, помимо всего прочего, способствовало ограниченное предложение грунтовой продукции. Основную долю продукции открытого грунта сейчас представляет огурец невысокого качества, что повышает интерес покупателей к качественной продукции из теплиц.

В конце августа 2018 года тепличные огурцы украинские комбинаты предлагали к продаже в среднем в 1,5 раза дешевле, чем сегодня.