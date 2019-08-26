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 Меркель объявила о планах провести встречу "нормандской четверки" в ближайшее время

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о планах провести встречу "нормандской четверки" в ближайшее время. Она сказала это журналистам во время саммита G7 во французском Биаррице в воскресенье, 25 августа.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По словам Меркель, встреча пройдет в Париже, поскольку прошлый саммит в "нормандском формате" проводился в Берлине. Франция и Германия будут стараться организовать переговоры в ближайшее время.

Канцлер Германии убеждена, что с новым украинским президентом Владимиром Зеленским возможно продвижение минских соглашений для разрешения кризиса на востоке Украины. "При наличии воли с обеих сторон у нас есть возможность продвинуться вперед", - отметила Меркель.

Ранее о необходимости провести саммит "нормандской четверки" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон - на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к встрече.

Зеленский выражал надежду, что встреча состоится уже этой осенью.

Ангела Меркель также вновь указала на полях саммита в Биаррице, что для возвращения к формату G8 с Россией необходим прогресс в реализации минских договоренностей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144677
 
 
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