[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.92 27.54
 Макроэкономика
  12  0
Все про:биржа (204) Китай (1067) США (2322) фондовый_рынок (147)

 Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются из-за торгового спора США и Китая

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо снижаются в понедельник на фоне нового обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками — США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,95% — до 2869,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,54%, до 1570,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,79%, до 25447,66 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,29%, до 1923,71 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 1,97% — до 20303,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,41%, до 6430,9 пункта.

Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне торгового обострения с США

Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, сравнил сложность оценки нестабильной рыночной ситуации с гаданием на кофейной гуще. "Никто не понимает, что делает американский президент", — сказал он.

По мнению эксперта, лучшее, что Трамп может сделать для стабильности рынка, это "сохранять молчание". "Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что мы делаем много предположений, опережающих экономические реалии", — заключил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144676
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
G7 ВР Донбасс Зеленский Меркель Операция Объединенных сил Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх