 Золото торгуется у максимума почти за 6 лет

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,25 доллара, или на 0,92%, до 1551,85 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель достигал 1564,9 доллара, что является максимумом с 9 сентября 2013 года. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 1,1%, до 17,75 доллара за унцию.

Эскалация торговой напряженности между двумя крупнейшими мировыми экономиками — США и Китаем — увеличивает спрос на более надежные активы, к которым относится золото. В результате в пятницу драгметалл подорожал почти на 2%, а с начала текущего года рост цены превысил 20%.

Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

"Золото выиграло от пятничных твитов президента США Дональда Трампа", — полагают аналитики VM Markets, мнение которых приводит агентство Рейтер.