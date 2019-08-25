 Rolls-Royce хочет продать свой ядерный бизнес французской Framatome

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЭлектроВести.

Переговоры ведутся о продаже бизнеса по производству инструментов и средств контроля для мониторинга уровней радиации и температуры. Стоимость бизнеса оценивается в 200 млн фунтов стерлингов. Во Франции на предприятиях по производству измерительных систем для ядерных реакторов работает около 600 человек.

Компания также имеет производственные площадки в Северной Америке, где выпускают инструменты для анализа данных. По словам человека, знакомого с ситуацией, Rolls-Royce сначала хотел продать обе ветви бизнеса единым пакетом, но не смог найти покупателя, поэтому решил продавать их отдельно.

Французская EDF владеет 75% акций Framatome. Остальные 19,5% принадлежат Mitsubishi Heavy Industries, 5% - другой французской компании Assystem.

Бизнес в сфере "мирного" атома составляет небольшую долю операционной деятельности Rolls-Royce, но по итогам прошлого года принес компании 15 млрд фунтов дохода.

При этом отмечается, что продажа не коснется атомной индустрии в Великобритании. В частности, строительства первого за 20 лет атомного реактора на АЭС Hinkley Point, а также разработок в области малых модульных реакторов и атомных подводных лодок.

Rolls-Royce пока отказывается комментировать информацию о переговорах по продаже.

Rolls-Royce находится в процессе реструктуризации после прихода нового гендиректора Уоррена Иста. Прошлым летом Ист анонсировал сокращение 4600 рабочих мест в рамках реструктуризации компании, которая "годами откладывалась". Компания продолжает борьбу с последствиями проблем с двигателями Trent 1000, которые поставлялись на самолеты Boeing 787 Dreamliner. Компания уже потратила 1,5 млрд фунтов на кампанию по перепроектированию и ремонту, но в течение следующих 3 лет будет дополнительно вкладывать по 100 млн фунтов на покрытие новых возникающих расходов.

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce выкупит подразделение электромоторов в Siemens. Сделка должна быть завершена к концу 2019 года, по ее условиям, вся команда подразделения Siemens, состоящая из 180 человек, будет интегрирована в недавно созданный отдел по электрическим изделиям Rolls-Royce.

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