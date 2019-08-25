[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.92 27.54
 Социальная политика
  12  0
Все про:детсад (14) ремонт (769) школа (67) Гройсман (1675)

 За последние годы в Украине открыто 320 детсадов и обновлено 5600 школ, – Гройсман

В период с апреля 2016 по август 2019 года в Украине открылось 320 садиков и дошкольных заведений, отремонтировано, обновлено и построено в общей сложности более 5,6 тыс. школ по всей стране.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор.

Гройсман подчеркнул, что за время работы действующего правительства в Украине создано 85,5 тыс. мест в детских садах. Это существенно сокращает дефицит, который в 2016 году составил 100 тыс. мест. 

По школьного образованию с сентября 2018 года правительство реализует проект "Новая украинская школа". По ее стандартам, а речь идет как о методах обучения, так и о материальном обеспечении школ, в этом году будет учиться 1 млн детей. Общие инвестиции государства в проект составили около 7 млрд грн.

Важен постепенный рост зарплат педагогов. В 2016 года по 2018 год он составило от 1,5 до 3 раз. А с января 2020 году произойдет новый этап роста доходов педагогов - в среднем на 20-70%. Причем повышение коснется не только школьных учителей, но и воспитателей садов, мастеров производственного обучения и тому подобное.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144627
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
G7 День независимости Донбасс Зеленский мост Россия саммит Сытник Харьков
 
 
 
 
 
 вверх