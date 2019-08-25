 В Великобритании открыли первую железную дорогу на солнечной энергии

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Теперь часть поездов в стране курсируют по железной дороге, полностью питающейся от солнечной энергии. Около ста панелей поддерживают сигнализацию и освещение на трассе около Олдершота в Хэмпшире, и этот проект может стать предвестником появления электропоездов в национальной сети дорог, отмечает Engadget.

Власти страны выделили миллиарды фунтов стерлингов на электрификацию железнодорожных линий и, если пилотный проект окажется успешным, намереваются сделать это с помощью солнечной энергии. Правительство Великобритании стремится к тому, чтобы к 2040 году прекратить использовать дизельное топливо на железнодорожной сети.

Власти уверены, что возобновляемые источники энергии могут обеспечить 20% ливерпульской сети Merseyrail и 15% пригородных линий в Кенте, Сассексе и Уэссексе, а также поезда в Эдинбурге, Глазго, Ноттингеме, Лондоне и Манчестере.

Помимо того, что солнечные электростанции производят более экологичный вид энергии, чем дизельное топливо. Кроме того, они могут поставлять электроэнергию дешевле, чем традиционные источники.

Ранее сообщалось, что компания Indian Railways станет первым в мире 100% "зеленым" оператором железнодорожного транспорта. Компания планирует в ближайшее время запустить 1 ГВт солнечных и 200 МВт ветровых электростанций на своих объектах по всей стране. Железнодорожный оператор уже установил 88 МВт солнечных и 103 МВт ветровых мощностей.

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