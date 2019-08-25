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 Благодаря генерации энергии из мусора Украина может замещать до 1 миллиарда кубометров газа в год

Благодаря генерации энергии из мусора Украина может замещать в эквиваленте до 1 млрд кубометров газа в год.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает БизнесЦензор.

"Мусор - это тот ресурс, который можно превратить из экологической проблемы в источник энергии и точку роста отечественной экономики", - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Поэтому Госэнергоэффективности уже разработало не только концепцию, но и целый ряд законопроектов для стимулирования энергетической утилизации твердых бытовых отходов.

Основная идея - создать законодательные условия, согласно которым бизнесу будет выгодно устанавливать "waste-to-energy plants" и вывозить отходы именно на заводы, а не на свалки или в лес.

Такая практика распространена в европейских странах. Например, Швеция перерабатывает почти 100% твердых бытовых отходов и даже импортирует их из других стран.

Поэтому в соответствии с разработанной концепции и законопроектов предусматривается:

  • предоставить гарантии инвесторам по поставкам определенных объемов мусора на переработку;
  • ввести долгосрочные договоры на обращение с бытовыми отходами;
  • создать стимулы для строительства "waste-to-energy plants";
  • установить четкие правила тарифообразования для услуг по энергетической утилизации отходов (gate fee)
  • закрепить законодательно экологические требования для предприятий мусороперерабатывающей отрасли;
  • наладить систему администрирования обращения с отходами на муниципальном уровне;
  • усилить ответственность за захоронение отходов на несанкционированных свалках;
  • создать прозрачный рынок в этой сфере.

Мусороперерабатывающие заводы смогут получать доходы за:

  • производство тепловой и электрической энергии;
  • переработку отходов;
  • реализацию вторичного сырья и/или альтернативного топлива.

По оценкам экспертов, благодаря производству энергии из отходов возможно замещать в эквиваленте до 1 млрд кубометров газа в год.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144600
 
 
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