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 В Украине обновлено и построено более 7 тысяч километров дорог, – Гройсман

За последние годы (2016-2019) в Украине обновлено и построено более 7 тыс. км дорог, что является наибольшим показателем за последние 30 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор.

"Думаю, что в этом году мы достроим еще несколько тысяч километров", - сказал Гройсман. 

Глава правительства подчеркнул, что за это время в Украине принята и реализуется Стратегия сочетания областных центров качественными путями, особое внимание уделяется местным дорогам.

"Если эта Стратегия будет реализована и дальше, все областные центры получат новые, качественные и безопасные дороги", - сказал Гройсман.

Обязательным элементом всех дорожных проектов, подчеркнул Владимир Гройсман, вопрос качества дорожного полотна и безопасности движения. Программа безопасности движения предусматривает строительство островков безопасности на дорогах, развязок, безопасных переходов и тому подобное.

Такой системный подход Правительство предлагает продлить и заложить в проект государственного бюджета на 2020 год не менее 75 млрд грн, из которых не менее 10 млрд грн направить на проекты развития местных дорог - территориального значения.

"Убежден, что здесь будет успех", - добавил премьер-министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144599
 
 
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через сколько времени их нужно будет переделовать и дают ли на эти дороги исполнитель гарантию
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Да скиньте ему видио реальных украинских дорог, а не трассы Киев - Конча Заспа.
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Ты, дыбилёнок, читать умеешь?
Не "украинских дорог" в общем и целом, а дорогами между ОБЛАСТНЫМИ ЦЕНТРАМИ.
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