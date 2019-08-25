 В Украине обновлено и построено более 7 тысяч километров дорог, – Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор.

"Думаю, что в этом году мы достроим еще несколько тысяч километров", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что за это время в Украине принята и реализуется Стратегия сочетания областных центров качественными путями, особое внимание уделяется местным дорогам.

"Если эта Стратегия будет реализована и дальше, все областные центры получат новые, качественные и безопасные дороги", - сказал Гройсман.

Обязательным элементом всех дорожных проектов, подчеркнул Владимир Гройсман, вопрос качества дорожного полотна и безопасности движения. Программа безопасности движения предусматривает строительство островков безопасности на дорогах, развязок, безопасных переходов и тому подобное.

Такой системный подход Правительство предлагает продлить и заложить в проект государственного бюджета на 2020 год не менее 75 млрд грн, из которых не менее 10 млрд грн направить на проекты развития местных дорог - территориального значения.

"Убежден, что здесь будет успех", - добавил премьер-министр.