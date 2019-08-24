 "Интерпайп" приветствует возобновление тендеров "Укрзализныци" по продаже металлолома

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"С начала года УЗ неоднократно предпринимала попытки провести такие торги, но условия отгрузки металлолома на условиях EXW Склад продавца были рискованными для металлургов, которые предлагали покупать лом на условиях FCA", - сообщает "Интерпайп".

Как только "Укрзализныця" учла позицию ключевых потребителей по металлоломным тендерам, металлургические предприятия сразу же пришли на аукционы.

В итоге за три дня активных торгов национальная железнодорожная компания реализовала 65 тыс. т лома, при этом выручив порядка 350 млн. грн. "Интерпайп" стал победителем торгов на 46% этого объема металлолома.

Это была первая успешная продажа металлолома через систему Прозорро.Продажи, и потребители ожидают дальнейших торгов со стороны УЗ. "Ведь национальная железнодорожная компания неоднократно заявляла, что имеет около 16 тыс. списанных вагонов под продажу в лом", - сообщает "Интерпайп".

"Но с учетом того, что цена на металлолом на мировых рынках снизилась и продолжает падать, уже осенью августовский уровень цен будет неприемлемым. УЗ необходимо адаптировать цены под рыночную конъюнктуру в сторону снижения", - сообщает компания.

"Мы приветствуем возобновление тендеров УЗ по продаже металлолома. "Укрзализныця" пошла на встречу игрокам рынка, поэтому металлургии пришли на аукционы. Впрочем, цена торгов оказалась выше рыночной, однако мы приняли такое решение, как шаг навстречу УЗ, которая, в свою очередь, услышала пожелания потребителей и учла их. Судя по участникам торгов, такой подход позволил купить лом реальным потребителям, а не посредникам с целью перепродажи", - сказал директор по экономике и финансам "Интерпайп" Денис Морозов.