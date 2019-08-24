 США хотят помешать продаже Китаю завода "Мотор Сич", – Wall Street Journal

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает БизнесЦензор.

Продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиации, по мнению американской стороны, в разы повысит оборонные способности Китая.

По информации издания, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев уже на следующей неделе, чтобы убедить руководство завода не заключать соглашение.

Сейчас интерес в покупке украинского завода проявляет китайская компания Beijing Skyrizon Aviation. "Это все входит в проблему стратегии нацбезопасности и обороны. Это стратегическое соревнование с Китаем", — сказали источники издания.

По словам одного из экспертов, опрошенных газетой, сейчас авиационные двигатели — это самая большая проблема оборонной промышленности Китая и их слабое место.

Руководство украинского завода и американская сторона воздержались от комментариев относительно возможной встречи. В китайской компании сообщили газете, что еще очень рано говорить о каких-либо достигнутых договоренностях.

Как сообщал БизнесЦензор, китайские компанию внесут в госбюджет Украины $100 миллионов для покупки "Мотор Сичи".

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

По итогам 2018 года предприятие снизило чистую прибыль в 2,1 раза – до 1 млрд 856,81 млн грн, выручку - на 18,5%, до 12 млрд 239,69 млн грн.

В первом полугодии 2019 году "Мотор Сич" получила чистый убыток 425,75 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года завершила с чистой прибылью в 902,19 млн грн. Чистый доход снизился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4 млрд 102,36 млн грн.

Как сообщалось, в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

По данным следствия, в течение 2016 года Богуслаев продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.

СБУ в июле 2017 года открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский районный суд Киева в сентябре того же года наложил арест на акции "Мотор Сичи".

В апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

СБУ заявляет, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%.

Напомним, в мае 2017 года первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что китайская Skyrizon и "Мотор Сич" планируют построить завод в городе Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. По его словам китайская сторона планировала инвестировать $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей "Мотор Сичи".

Позже глава набсовета, директор по связям с общественностью "Мотор Сич" Анатолий Малыш заявил, что строительство предприятия в КНР началось в 2016 году, а поэтапный ввод в эксплуатацию начнется в 2018 году. Все расходы по инвестициям несет китайская сторона. Украинская сторона выступает, как проектировщик.