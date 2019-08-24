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 Уровень занятости вырос на 1,2%, – Рева

По сравнению с данными I квартала прошлого года уровень занятости населения за соответствующий период текущего года вырос с 55,9% до 57,1%, сказал министр социальной политики Андрей Рева.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"По данным первого квартала 2019 года уровень занятости по сравнению с соответствующим периодом 2018 года вырос с 55,9% до 57,1%", - сказал Рева.

Он добавил, что уровень безработицы трудоспособного населения составляет 8,8% что, по его мнению, "очень положительные тенденции".

Рева сообщил, что сегодня наблюдается конкуренция между работодателями за работников. В частности, отметил министр, стремясь привлечь работников к работе, работодатели улучшают общие условия, оплату труда.

Таким образом, по мнению министра, создаются предпосылки для существенного уменьшения трудовой миграции.

"По данным Государственной службы занятости на сегодня существует безработица только в масштабах несоответствия профессионально-квалификационного уровня потребностям рынка труда и индивидуальным проблемам, связанных с неконкурентоспособностью человека на рынке труда. 80% сегодня людей, которые стоят на учете в центре занятости, имеют высшее образование по тем специальностям, в которых сегодня рынок по определенным причинам не нуждается", - добавил министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144540
 
 
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