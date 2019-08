 Deutsche Bank оштрафовали из-за коррупции в России и Азии

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), нарушающих законодательство Соединенных Штатов по противодействию коррупции за рубежом.

Американский регулятор обнаружил, что Deutsche Bank нанимал в этих странах на работу сотрудников, которые не имели необходимой квалификации. Единственным, что делало этих людей пригодными к работе в финучреждении, было то, что все они были родственниками чиновников. Это практиковалось для сохранения имеющегося бизнеса Deutsche Bank или с целью заключения новых контрактов, отмечается в заявлении SEC.

В частности, в странах АТР персонал Deutsche Bank готовил для таких неквалифицированных, но потенциальных сотрудников черновые версии резюме, заранее передавал им перечень вопросов во время собеседования и объяснял, как следует отвечать на них. Подобных кандидатов просили устроить на работу "состоятельные клиенты, включая государственных служащих", отмечает американский регулятор.

В России, по данным SEC, банк применял подобную практику с 2009 по 2012 годы. Так, один из нанятых в РФ сотрудников продемонстрировал столь слабые результаты в лондонском офисе, что его признали "источником проблем для репутации" кадровой программы и самого банка.

В частности, тот сотрудник, имя которого регулятор не раскрывает, не появлялся на работе и мошенничал на экзамене, отмечает SEC. В декабре 2011 года его перевели обратно в московский офис, где он проработал еще около двух месяцев.

Еще один эпизод касается дочери заместителя министра "российской государственной организации". В 2009 году ее отец попросил руководителя российского отделения Deutsche Bank нанять дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Девушка приступила к работе в московском офисе, но сделка с российскими властями, которой добивался финансовый институт, не состоялась. Тогда же высокопоставленный представитель лондонского офиса призвал коллег в Москве "использовать любую тактику и политическое давление".

Впоследствии россиянку согласилось принять лондонское отделение банка. Вскоре после ее перевода в Лондон фининститут получил запрос на подачу заявки по выпуску евробондов на сумму 2 миллиарда евро, подписанный отцом девушки.

Через несколько дней глава российского офиса Deutsche Bank с женой отправились в поездку вместе с неназванным российским чиновником, его женой и дочерью. Расходы на нее банк обозначил как легальные бизнес-расходы, однако поездка была развлекательной и включала рыбалку, охоту, а также полеты на вертолете, отмечает американский регулятор.

23 августа стало известно, что адвокаты президента США Дональда Трампа имеют целью не допустить передачу Deutsche Bank ряда документов по их подзащитному в Конгресс США. Соответствующую жалобу защита Трампа направила в апелляционный суд в Нью-Йорке.

Речь идет не только о документах Deutsche Bank, а также и о американском финучреждении Capital One Financial. Весной этого года судебным распоряжением как Deutsche Bank, так и Capital One Financial обязаны передать эти документы.