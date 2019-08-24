 Беларусь установит точку контроля нефти в "Дружбе" в 2021 году

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Он выразил сожаление в связи с тем, что доверительный принцип работы с российскими партнерами не всегда себя оправдывает. "Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента была бы исключена", - сказал топ-менеджер.

Ожидается, что новая точка контроля обеспечит высокий уровень безопасности при поступлении нефти, усилит контроль качества и количества сырья. На нефтеперекачивающей станции "Гомель" открыта лаборатория, где установлен современный анализатор образцов содержания хлоридов в углеводородах, передает "БелТА".

"Гомельтранснефть Дружба" начал обсуждать с "Белнефтехимом" необходимость введения новых точек контроля за нефтью после загрязнения российской нефти хлорорганическими добавками, которые стали разъедать оборудование. Некондиционная нефть поступила в Беларусь вечером 9 апреля, напоминает агентство. Инцидент заставил белорусскую сторону скорректировать подход к обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода "Дружба".

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении в Беларусь некондиционной нефти. 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти возобновились 4 мая, транзит нефти в Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

Гендиректор "Гомельтранснефти Дружба" Олег Борисенко в в июне заявил, что компания организует свои точки контроля за качеством российской нефти. По его словам, компания предлагала "Транснефти" согласовать строительство таких систем на границе с Россией и Польшей, но встретил "категорические возражения". Польская сторона также отказалась наладить совместный контроль за нефтью. Он отмечал, что По его словам, пункт приема в российской Унече, на данные которого о качестве нефти белорусская сторона может ориентироваться, находится в 106 километрах от границы, и участок трубы до него никак не контролируется.