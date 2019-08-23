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 Офис Зеленского усилит сотрудничество со Всемирным банком, – Гончарук

Украина и Всемирный банк в ближайшие годы должны выйти на другой уровень сотрудничества.

Об этом сообщил вероятный кандидат на пост премьер-министра Украины, замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук по итогам встречи с президентом Всемирного банка Дэвидом Мальпасо, передает БизнесЦензор.

"В следующие пару лет должны выйти на совершенно другой уровень сотрудничества, который вы увидите в виде новых дорог, инфраструктуры и экономического роста. Скоро положительные изменения значительно ускорятся", - написал Гончарук в Facebook.

Как сообщалось, президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс находится в Киеве с двухдневным визитом.

Напомним, в апреле Совет исполнительных директоров Всемирного Банка утвердил заместителя министра финансов США по международным вопросам Дэвида Мелпаса президентом международной финансовой институции.

Известно, что Дэвид Мелпас является сторонником Дональда Трампа. Во время президентских выборов в США он консультировал избирательную кампанию нынешнего президента.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144494
 
 
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