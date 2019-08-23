 "Альфа-Банк" готовится завершить поглощение "Укрсоцбанка"

Согласно сообщению банка, собрание акционеров назначено на 10 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"Альфа-Банк" воспользовался законом об упрощенном поглощении банков, который действует до весны 2020 года.

"Собрание созывается по процедуре, предусмотренной законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" от 23 марта 2017 года, для решения вопросов, связанных с реорганизацией путем присоединения акционерного общества "Укрсоцбанк" к акционерному обществу "Альфа-Банк" по упрощенной процедуре реорганизации банков", – сказано в сообщении.

Акционеры должны будут утвердить план реорганизации и сроки ее проведения. Также будет создана комиссия для проведения реорганизации и комиссия для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей.

Кроме того, на этом собрании акционеров будет утвержден обновленный состав правления "Альфа-Банка".

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Как сообщалось, ранее глава правления "Укрсоцбанка" и генеральный менеджер "Альфа-Банка" Иван Свитек, которые курировал процесс слияния банков, принял решение покинуть занимаемые посты после завершения юридического объединения двух крупных украинских структур

Новым генеральным менеджером "Альфа-Банка" станет управляющий директор "Альфа-Банк Беларусь" Рафал Ющак.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

"Пока финальная точка в сделке не поставлена, "Альфа-банк" и "Укрсоцбанк" будут функционировать как два отдельных юрлица, сверхбыстрого процесса слияния мы не ожидаем", – говорила тогда председатель правления "Укрсоцбанка" Тамара Савощенко.

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

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