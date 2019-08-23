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 Беларусь заинтересовалась поставками нефти из США вместо российской, – СМИ

Беларусь стремится получить возможность покупать американскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы диверсифицировать поставки.

По данным Радио Свобода, государственная "Белорусская нефтяная компания", связанная с нефтяным концерном "Белнефтехим", наняла с этой целью лоббиста Дэвида Дженкарелли, передает БизнесЦензор.

По данным издания, американский лоббист должен уточнить в правительстве США возможность отмены санкций, чтобы страна могла покупать сырье.

В частности, Дженкарелли должен помочь компании получить специальную лицензию от Министерства финансов США на "закупку сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие заводы в Республике Беларусь".

Сам Дженкарелли прямо не подтвердил факт такого сотрудничества, указав, что с его помощью клиенты, включая представителей энергетической отрасли, "ориентируются в залах Конгресса".

Как отмечает издание, сейчас почти весь объем нефтяного сырья поступает в Беларусь из соседней России.

Заинтересованность Минска в американской сырье возникла в то время, когда Москва все активнее настаивает на укреплении союза с Беларусью.

Россия удерживает Беларусь в своей сфере влияния, предлагая ей дешевую энергию и займы. Нефтепереработка приносит значительную часть экспортных доходов Белоруссии, мощность отрасли значительно превышает внутренние потребности страны.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет сократить долю России во внешней торговле примерно с половины до трети. Импорт американской нефти мог бы стать одним из способов достижения этой цели.

Добыча нефти в США за последние десятилетия выросла более чем вдвое, до рекордных 12,3 млн баррелей в сутки в августе. Рост объемов производства позволил Вашингтону отменить в 2016 году запрет на экспорт сырья.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144481
 
 
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