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Все про:трудовая миграция (173) Рева Андрей (276)

 Министр Рева не заметил роста трудовой миграции из Украины

Самая большая волна миграции из Украины наблюдалась в 90-х годах.

Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

"В этот период из Украины выехало около 7 млн работников. В начале 2000-х люди стали возвращаться", - сказал Рева.

Вторая волна миграции, по словам Ревы, наблюдалась в 2015-2017 годах.

Периодически работали за границей примерно 7-9 млн украинцев. Постоянно работают не в Украине около 3,2 млн человек.

"Если смотреть по объемам переводов денег в Украину, то в этом году большого прироста не наблюдается. Это говорит о том, что большого роста миграции не наблюдается", - сообщил Рева.

Ранее сообщалось, что украинцы составляют три четверти легальных трудовых мигрантов в Польше - 483 тыс. из 644 тыс общей численности.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144478
 
 
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