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 Фонд гарантирования выставил на продажу имущество банка "Киев" за 1 миллиард

На 3 сентября 2019 года назначены торги по продаже активов (имущества) ПАО "АКБ "Киев". Остатки активов этого неплатежеспособного банка вошли в два лота. Торги состоятся по голландской модели аукциона в системе "ProZorro.Продажи".

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

Лот GL3N210218 стартовой цене 968,41 млн грн состоит из прав требования и иных имущественных прав по 126 кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования, прав требования по 43 кредитным договорам, которые заключены с физическими лицами, дебиторской задолженности и имущественных прав по дебиторской задолженности (548 позиций); основных средств (393 бланки).

Лот GL6N210219 стартовой ценой 34,63 млн грн состоит из имущественных прав, вытекающих из ценных бумаг по шести договорам, заключенным с юридическими лицами и имущественных прав по 12 кредитным договорам, заключенным с физическими лицами без залога.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) 24 июня 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Киев".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144469
 
 
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