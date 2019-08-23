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 Киевский метрополитен ограничил продажу и пополнение зеленых проездных

В столичном метро больше не будет возможности приобрести или пополнить зеленые карты на ряде станций.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.

В частности, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

  • "Крещатик" (центральный выход);
  • "Театральная";
  • "Площадь Независимости";
  • "Академгородок" (выход к магазину NOVUS);
  • "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");
  • "Арсенальная";
  • "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");
  • "Сырец";
  • "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры);
  • "Площадь Льва Толстого".

"Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время, вы сможете использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно", – сказано в сообщении.

Кроме того, на станции "Площадь Льва Толстого" также будет реализовываться QR-билет.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144468
 
 
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