 Нацбанк разрешил "Укрпоште" переоформить валютную лицензию по упрощенной процедуре

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ № 110 от 22 августа и вступает в силу 24 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как пояснили в Нацбанке, сейчас национальный оператор почтовой связи имеет генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств (почтового перевода), полученную до изменения в валютном регулировании, срок действия которой истекает в мае следующего года.

В то же время, согласно изменениям в валютном регулировании "Укрпошта" имеет право осуществлять валютные операции в части перевода средств на основании лицензии на осуществление валютных операций.

"Поэтому, по решению правления процедура переоформления лицензии будет упрощенной, то есть будет требовать меньшего количества документов. Соответствующее решение позволит выполнить требования нового валютного регулирования, не вызывая перебоев в деятельности "Укрпошты" по обеспечению населения возможностью осуществления денежных переводов в иностранной валюте", – отмечается в сообщении.

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