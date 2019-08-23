 Количество поддельных банкнот гривни сократилось на 25%, – Нацбанк

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает БизнесЦензор.

"Так, количество и сумма подделки банкнот гривны за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно. Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты стабильно низкое", – отмечается в сообщении.

При этом традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии поддельных банкнот гривны приходилась на банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (24%), 200 грн (14%) и 50 грн (11%). Изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли лишь 1%.

"Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций", – отмечают в НБУ.

Большинство изъятых поддельных банкнот изготовлено с помощью струйных принтеров – 93%. Подделки, изготовленные лазерными принтерами и с помощью цветных копировальных аппаратов, составляли 6%, полиграфическим способом – 1%.

"Поэтому внимательное отношение к подозрительным банкнотам дает возможность сразу отличить подделку от настоящей банкноты, поскольку изображение на большинстве подделок сформировано цветными точками", – подчеркивается в сообщении.

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В то же время Национальный банк в августе зафиксировал увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты. Речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны (Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Киевская, Житомирская области).

"При рассеянном визуальном и тактильном контроле элементов защиты банкноты без использования специальных детекторов, позволяющих проверять подлинность банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном свете, такие подделки могут представлять потенциальную опасность. Поэтому Национальный банк призывает граждан, а также кассовых работников банков и работников торговых учреждений, работающих с наличностью, не забывать об основных элементах защиты банкнот гривны и способы проверки их подлинности", – указывают в НБУ.

Как сообщалось, по итогам 2018 года, по сравнению с 2017 годом, Нацбанк зафиксировал снижение количества и суммы подделки банкнот гривни на 30% и 41% соответственно.

Так, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривни в 2018 году составило 0,00025% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении, тогда как в 2017 году этот показатель был больше – 0,00036%. Таким образом, на один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,5 шт. подделок (в 2017 году – 3,6 шт. подделок).

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