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 Промышленность, Макроэкономика
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 Падение промышленного производства в июле замедлилось до 0,2%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в июле 2019 года сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года после падения на 2,3% в июне и роста в мае на 1,6%, апреле – на 5,2%, марте – на 2,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле 2019 года к июлю 2018 года также снизилось на 1,1%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в июле возросло на 3,6%, с учетом сезонного фактора – сократилось на 0,6%.

В целом по итогам семи месяцев 2019 года рост промпроизводства составил 0,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Согласно данным статистического ведомства, в перерабатывающей промышленности в июле 2019 года к июлю 2018 года рост производства составил 0,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 0,1%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 3,6%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3% по сравнению с июнем 2018 года, после роста в мае на 1,6%, апреле - на 5,2%, марте - на 2,1%.  

В целом по итогам первого полугодия 2019 года к аналогичному периоду 2018 года рост промпроизводства составил 0,5%. 

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144458
 
 
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Явно не петруха...
Тот обвалил гривну в три раза и отрапортовал об увеличении
показателей промышленного производства.
В гривне.
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