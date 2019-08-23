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 Жителям Житомирщины предложили закупить газ на зиму по летней цене

Потребители газа впервые получили возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Житомиргаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне – 5 995,53 грн за тысячу кубометров.

"Акция "Твоя энергонезависимость" стартует в канун Дня Независимости – 23 августа и продлится всего месяц. Указанная цена включает стоимость газа, услуги транспортировки и распределения и НДС", – отмечается в сообщении.

Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс. куб. м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины". Оформить покупку можно с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua или в своем Центре обслуживания клиентов "Житомиргаз Сбыта".

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период, ведь сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо.

Запас газа можно приобрести по летней цене – 5 995,53 грн за 1 тысячу кубометров без доставки газа, стоимость которой меняется в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованный газ.

Жителям Житомирщины предложили закупить газ на зиму по летней цене 01

Как отмечают в компании, принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель.

"Оформить и оплатить покупку можно будет онлайн – в "Личном кабинете" на 104.ua или в ЦОК: достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа, и внести 100% оплату за купленный запас газа. Для того, чтобы легче определится с необходимым резервом газа на зиму, специалисты "Житомиргаз Сбыта" предоставят своим клиентам информацию об их объемах потребления газа в прошлые отопительные периоды или же клиенты смогут самостоятельно рассчитать нужные ему объемы на отопительный период онлайн в "Личном кабинете" с помощью специально созданного калькулятора", – пояснили в компании.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер.

Если купленный резерв газа будет использован до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях – по цене ПСО, действующей на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144457
 
 
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