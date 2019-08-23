 Новый глава Пограничной службы предложил вернуть криминальное наказание за контрабанду

Об этом глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил во время заседания коллегии Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Важная задача, на которой сделал акцент президент Украины, – это борьба с контрабандой и незаконным перемещением товаров через границу. И Служба обеспечивает выполнение этих задач. Мы усилили резервами западную границу, где фиксируем наибольшее противоправную активность", – заверил Дейнеко.

Глава Пограничной службы отметил, что подразделения на границе усилены техникой повышенной проходимости, а также ведомственной авиацией и оперативно-розыскными подразделениями.

По данным ведомства, за последние три месяца пограничниками пресечена деятельность 7 организованных преступных групп в составе 36 человек, которые незаконно перемещали товары через границу, 221 попытку незаконного перемещения свыше 1,5 млн пачек сигарет и в 13 случаях – 211,4 кг янтаря, разоблачены 17 мест накопления товаров.

"Нашими действиями, по оценке коллег из сопредельных стран, нам удалось уменьшить контрабанду сигарет в Европу, прежде всего на румынском участке. В то же время, как реакция на наши усилия, активизировалось использование контрабандистами БПЛА и малой авиации. Кстати, мы не имеем законных механизмов и эффективных техсредств противодействия такому виду правонарушений", – констатировал Дейнеко.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил председателем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко 14 июня.

Дейнеко – полковник Госпогранслужбы, до июня 2014 года командовал Луганским пограничным отрядом, затем работал на различных должностях в пограничном ведомстве, в последнее время был заместителем директора Департамента оперативной деятельности.

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