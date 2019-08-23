[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Китай введет ответные пошлины на товары из США стоимостью $75 миллиардов

Власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов Китая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.

Кроме того, власти Китая введут 5-процентную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из США со следующего месяца и вернут 25-процентную пошлину на американские автомобили с 15 декабря, пишет агентство Bloomberg.

"Указанные меры являются вынужденным шагом Китая в ответ на одностороннюю политику и торговый протекционизм США", - говорится в заявлении китайского Минфина.

При этом китайские власти подчеркнули, что единственным правильным выбором для США и Китая остается сотрудничество на основе взаимного уважения и равноправия.

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Как сообщалось, в начале августа американский президент Дональд Трамп спровоцировал потрясение на финансовых рынках, пообещав ввести 10% пошлины на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 млрд после того, как США и Китай, две крупнейшие экономики в мире, не смогли перезапустить переговорный процесс.

Дополнительные пошлины распространятся почти на все китайские товары, импортируемые США, и положат конец перемирию в длящемся уже год торговом противостоянии.

Трамп также угрожал дальнейшим повышением тарифов, если президент Китая Си Цзиньпин не предпримет новых усилий по скорейшему заключению торговой сделки.

В свою очередь Министерство коммерции Китая пообещало ответить на новые пошлины со стороны США и предупредило, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Вашингтоне.

Компании из Китая также временно приостанавили покупки сельскохозяйственной продукции в США.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144444
 
 
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