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 Власть, Регуляторная политика, Коррупция
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Все про:Аваков (162) МВД (173) Нацполиция (191) СФР (10)

 Аваков анонсировал ликвидацию Департамента защиты экономики Нацполиции

Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время коллегии МВД, передает БизнесЦензор со ссылкой на департамент коммуникации министерства.

"На сегодня в государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями – Службы финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. Мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики НПУ. Это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками", – сказал Аваков.

"Мы считаем, что должны быть ликвидированы подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой. И все эти функции должны быть переданы Службе финансовых расследований", – добавил глава МВД.

При этом министр добавил, что профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила, что ликвидация профильного Департамента Нацполиции может стать первым шагом для создания единого органа по расследованию финансовых преступлений.

"Финансовые преступления становятся все более сложными: одна налоговая со многими преступлениями справиться не может, один департамент Нацполиции, как и СБУ. Сейчас есть возможность достаточно быстро перейти к созданию этого органа и создать Службу после принятия соответствующего законопроекта. МВД в данном случае делает первый шаг, чтобы сделать возможным этот процесс", – сказала Маркарова.

Как сообщалось, на совещании в Совете национальной безопасности и обороны Украины в пятницу будет обсуждаться вопрос создания Службы финансовых расследований.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.  

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144442
 
 
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