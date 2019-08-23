 Реформа ГФС завершится созданием единой Службы финрасследований, – Маркарова

Об этом заявила 23 августа министр финансов Украины Оксана Маркарова на заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы мы могли эффективно противодействовать экономическим преступлениям, для нас является вызовом завершения этой реформы (ГФС) созданием Службы финансовых расследований", - подчеркнула Маркарова.

Она добавила, что единая Служба расследований финансовых преступлений будет создана сразу после принятия соответствующего законопроекта, над которым активно работают эксперты.

18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании двух отдельных ведомств - Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГМС) путем разделения Государственной фискальной службы. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

8 мая 2019 года председателем Государственной налоговой службы назначен победитель конкурса Сергей Верланов, который ранее занимал должность заместителя министра финансов.

В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в начале августа этого года заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского совместно с новоизбранными парламентариями и экспертами работают над моделью создания Службы финансовых расследований, которая будет заниматься экономическими преступлениями.

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