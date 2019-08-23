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 Киевский метрополитен передумал закрывать станцию "Крещатик" на День Независимости

В субботу, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины независимости Украины будет закрыта на вход и выход только станция "Майдан Независимости".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.

Станция "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход с начала работы до окончания мероприятий, продолжая работать как пересадочная.

В то же время станция "Крещатик" будет работать без изменений, хотя ранее сообщалось, что будет закрыта и она.

Также 24 августа в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144434
 
 
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