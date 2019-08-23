 Прибыль "Укргаздобычи" за полгода превысила 16 миллиардов

Об этом говорится в отчете о финансовых результатах, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Чистый доход за этот период увеличился на 20% до 44,6 млрд грн, по сравнению с первым полугодием 2018 года (37 млрд грн).

Валовая добыча природного газа "Укргаздобычей" в первом полугодии повысилась на 1,7%, до 7,66 млрд кубометров. Добыча жидких углеводородов выросла на 4%, до 235 тыс. тонн.

"Укргаздобыча" - крупнейший добытчик природного газа в Украине, обеспечивает свыше 70% всей его добычи. В состав АО входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству СУГ и сеть из 19 АЗС в Харьковской области.

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