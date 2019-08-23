 СБУ проводит обыски по делу о присвоении 500 миллионов на тендерах государственных шахт

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, в течение 2016-2019 годов руководство ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

"Чиновники "прописывали" условия проведения тендеров на закупку шахтного оборудования под заранее определенных победителей – подконтрольных фирм-прокладок. Затем этим предприятиям было перечислено более 500 млн грн, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки", – сказано в сообщении

При этом СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задокументировала, что оборудование, необходимое для работы шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось.

"По заключению специалистов, из-за сделки существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников", – подчеркивают в СБУ.

В рамках производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности.

"Происходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", – отмечается в сообщении.

Читайте также: АМКУ оштрафовал компании Кропачева за сговор на тендере "Красноармейскугля"

Как сообщалось, в последние годы основными победителями тендеров государственных шахт на закупку оборудования были фирмы из группировки Виталия Кропачева, которого называли представителем в угольной отрасли первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко – Игоря Кононенко.

Кропачев также контролирует деятельность ряда углеперерабатывающих предприятий, ранее принадлежавших группировке Януковича.

В конце января детективы Национального антикоррупционного бюро обыскали бизнес-центр, дом и машины угольного бизнесмена Виталия Кропачева. В этих офисах должны были находиться компании, которые за два года получили от государственных угольных госпредприятий почти 1 млрд грн, разыгрывая тендеры между собой и поставляя некачественные материалы для шахт.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram