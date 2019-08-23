 В Харькове 40% предприятий оборудовали счетчики газа системой передачи данных

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгоргаз", передает БизнесЦензор.

В компании напоминают, что требование установки средствами дистанционной передачи данных утверждено в ноябре 2015 года и содержится в Кодексе газораспределительных систем.

Установка систем дистанционной передачи данных на счетчиках газа коммерческих потребителей также является требованием НКРЭКУ.

Наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для ежедневного поступления данных о потреблении газа Оператору ГРС. Это нужно для надлежащей организации суточной балансировки на внутреннем рынке природного газа, что стартовала 1 марта 2019 года.

"Потребность в таком оборудовании связана с введением суточной балансировки на рынке природного газа, и его отсутствие чревато искажениями учета и штрафными санкциями для операторов ГРC. В ближайшее время истекает срок отсрочки, предоставленной госрегулятром, после чего все не уложившиеся в срок должны быть отключены от газа", – отмечается в сообщении

Сейчас каждый день специалистам "Харьковгоргаза" приходится в ручном режиме сводить потребления газа по всем предприятиям, различными способами – по телефону, электронной почте. Это значительно усложняет процесс занесения и сведения баланса газа. К тому же возрастает вероятностью ошибок, что может привести к выставлению штрафных санкций потребителям.

Читайте также: "Харьковгаз" заключил 2 тысячи договоров на обслуживание внутридомовых сетей

О важности установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивало НКРЭКУ. В прошлом году Регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако 1200 юридических лиц медлят с установкой необходимого оборудования.

"Если в ближайшее время НКРЭКУ не примет иного решения, то АО "Харьковгоргаз" придется приостановить распределение газа данным компаниям. Все предприятия уже получили соответствующие уведомления", – подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что юридические лица могут приобрести приборы дистанционной передачи данных у целого ряда поставщиков на рынке. Требования к оборудованию и образцы документов есть на сайте компании. Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центре обслуживания клиентов по адресу Гимназическая набережная,18а.

Напомним, АО "Харьковгоргаз" – предприятие, которое осуществляет распределение газа на территории города Харькова. Протяженность распределительных, вводных, внутренних газопроводов и газопроводов-вводов составляет более 8 тысяч километров, ежегодный объем транспортировки природного газа составляет 1,4 млрд кубических метров.

"Харьковгоргаз" обеспечивает природным газом более 500 тыс. домовладений и свыше 3,5 тыс. промышленных предприятий, организаций, учреждений.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram