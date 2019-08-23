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Все про:Австрия (115) Шри-Ланка (6) авиасообщение (1291) SkyUp (93)

 SkyUp запросил права на полеты на Шри-Ланку и в Австрию

SkyUp подал в Госавиаслужбу Украины заявку на получение прав на совершение регулярных рейсов из Киева на Шри-Ланку и в Австрию.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на сообщение регулятора, передает БизнесЦензор.

Лоукост просит, чтобы ему разрешили летать из Киева в Коломбо с 1 октября на неограниченный срок с частотой два раза в неделю.

Также SkyUp запросил права на выполнение с 1 октября на неограниченный срок полетов из Киева в Зальцбург, расположенный у подножия Альпийских гор. В заявке указана частота полетов два раза в неделю.

В настоящее время прямые регулярные рейсы по обоим направлениям не выполняются. Ранее между Киевом и Коломбо летала МАУ. Как рассказал в мае в интервью avianews.com президент авиаперевозчика Юрий Мирошников, МАУ закрыла маршрут, поскольку он был неэффективным.

Связанный со SkyUp туроператор Join Uр! анонсировал на своем сайте начало полетной программы в Шри-Ланку, которая будет выполняться SkyUp, с 27 октября по четвергам и воскресеньям. В самой авиакомпании более подробную информацию пообещали предоставить в ближайшее время.

Флот SkyUp состоит из восьми самолетов Boeing 737 Next Generation, дальности которых не хватит для выполнения рейсов в Коломбо без промежуточной посадки на дозаправку. Однако авиаперевозчик уже опробовал варианты выполнения дальнемагистральных полетов на Boeing 737 на рейсах на китайский остров Хайнань, выполняя одну промежуточную посадку для пополнения запасов топлива.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144425
 
 
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