 Хмельницкая АЭС перенесла запуск блока №1 из-за поврежденного оборудования

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой АЭС, передает БизнесЦензор.

"Согласно графику пуска первого энергоблока Хмельницкой АЭС 14 августа при выполнении программы пусковых операций обнаружена неисправность вспомогательных систем генератора, систем водородного и водяного охлаждения, повышение виброскорости на подшипниках турбогенератора, в результате чего испытание было остановлено", – сказано в сообщении.

По словам заместителя главного инженера по электрооборудованию, систем контроля и управления ХАЭС Александра Копейка, в ходе операций выполнения опыта короткого замыкания произошло повреждение генератора.

В итоге решено провести модернизацию и ремонт на резервном статоре генератора, что займет меньше времени, чем работе на штатном генераторе первого энергоблока. Также было обнаружено повреждение на роторе. Это требует проведения его очистки и выполнения работ для восстановления работоспособности.

"Сейчас специалистами Хмельницкой АЭС разработаны графики проведения основных работ при ремонте турбогенератора специалистами ОП "Атомремонтсервис", которые будут выполнять модернизационные работы на статоре. Разрабатываются также детализированные графики выполнения работ. По предварительным подсчетам, полное восстановление работоспособности турбогенератора продлится более трех месяцев", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в июле Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) продлила срок эксплуатации блока №1 Хмельницкой АЭС на сверхпроектный период по результатам периодической проверки безопасности. Срок эксплуатации блока продлен на 10 лет (до 13 декабря 2028 года).

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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