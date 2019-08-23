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 Аэропорт Ужгорода надеется запустить чартеры для туристов

Отели и санатории, расположенные в Закарпатье, вместе с туристическими операторами планируют запустить чартеры в Ужгород из Киева, Одессы, Днепра и Харькова.

Об этом НВ Бизнес рассказал руководитель проекта санаторного комплекса "Деренивская Купель" (Нижнее Солотвино, Закарпатье) Андрей Погребняк, передает БизнесЦензор.

"Интерес к отдыху в Закарпатье очень высокий, но существуют сложности с транспортом", - сказал Погребняк.

Сейчас аэропорт Ужгорода принимает три рейса в неделю авиакомпании "Мотор Сич" из Киева. Приобрести билет на поезд в пиковые дни очень сложно, а время поездки от Львова до Ужгорода занимает четыре часа. Развитие аэропорта позволило бы увеличить количество туристов.

"Несколько гостей пользовались вертолетами, чтобы добраться к нам из Львова, поэтому мы приняли решение строить вертолетную площадку и двухуровневый паркинг", - сказал Погребняк.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144417
 
 
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